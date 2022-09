Tchad : le parti Les Transformateurs inquiet pour la sécurité de son président et ses militants

Face à la situation de tension enregistrée ces dernières heures à Ndjamena, l’équipe de communication vient de rendre public, un communiqué dont la teneur suit :



« Les Transformateurs du Tchad tiennent à informer l'opinion nationale et internationale, les organisations des droits humains, l’ensemble des partenaires du Tchad, et notamment la France, garante internationale du Conseil Militaire de Transition (CMT) qui affiche de plus en plus son plan de succession dynastique que le peuple rejette, que ce matin, le président des Transformateurs, Dr Succès Masra qui se rendait à la convocation du Procureur de la République du Tchad, était accompagné par une très grande masse populaire, lorsqu'ils ont été subitement contraint de rebrousser chemin, sous une pluie de balles réelles et de grenades lacrymogènes et assourdissantes tirées par la police et l'armée nationale.



Obligés de se replier au siège du parti sis à l'arrondissement le plus peuplé de Ndjamena ils subissent en ce moment des tirs de gaz lacrymogène et des tirs à balles réelles, ce qui a mis le siège et son alentour à feu empêchant aux personnes confinées à l’intérieur de l’immeuble, y compris Succès Masra, dans un état d’urgence humanitaire absolue, d'en sortir.



C’est en fait une situation de vie ou de mort, et nous sommes en train d’assister à une tentative de liquidation physique flagrante du président Succès Masra et ses collaborateurs. Parmi eux, des femmes et enfants blessés, ou ayant inhalé exagérément de fumée toxique qui ne peuvent être évacués.



Nous appelons l'opinion internationale à agir sans délai pour sauver la vie de nos compatriotes qui sont en train d’être massacrés en direct devant le monde entier.



Le peuple tchadien a besoin de se reconstruire dans la justice et l’égalité, et nous enjoignons les amis du berceau de l'humanité, le Tchad, à ne pas cautionner l’indéfendable, moins de communiqué, plus d'actions. Nous sommes au temps de clarification et chacun est devant ses responsabilités. »