Tchad : le parti MERCI organise une cérémonie en l’honneur du président élu

Le président du Mouvement pour l'Egalité et le Rassemblement des Citoyens (MERCI), Amollah Toua Robert Golbey, a organisé ce mardi 21 mai 2024, à sa résidence privée située à Gassi, dans le 7ème arrondissement, une cérémonie de réjouissance en l'honneur de Mahamat Idriss Deby Itno, nouveau président élu de la République du Tchad.



En tant que membre de la Coalition pour un Tchad Uni, ayant soutenu la candidature du président de transition, le parti MERCI a bien voulu honorer cette victoire, devant un parterre d'invités, constitués de conseillers nationaux membres de la Coalition pour un Tchad Uni, des militants du parti MERCI, et ainsi que des présidents et secrétaires généraux de quelques partis politiques.



Les invités ont eu droit à un buffet et un cocktail, à la mesure de l'importance capitale que revêt cette victoire présidentielle.



Lors de cette festivité, le président du parti MERCI, Amollah Toua Robert Golbey, a indiqué que le nouveau président élu de la 5ème République, Mahamat Idriss Deby Itno, jeune de son état, était la personne, la mieux indiquée pour résoudre les nombreux problèmes auxquels les jeunes tchadiens sont confrontés.



Il a appelé à accompagner le président élu dans l'exécution et la réussite de son programme politique, pour lequel il a été élu.