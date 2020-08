Tchad : le parti MPS installe son secrétariat national chargé des bureaux de soutien

Le parti MPS a officiellement installé samedi le secrétariat national chargé des bureaux de soutien dans un nouveau bâtiment. L'évènement a eu lieu en présence notamment de Mahamat Zen Bada, secrétaire général du parti, et Mahamat Abali Salah, secrétaire national chargé des bureaux de soutien et plusieurs militants.



Les locaux sont situés au quartier Béguinage, dans le deuxième arrondissement de N'Djamena.



Mahamat Zen Bada a rappelé qu'un bureau de soutien vient soutenir une action d'un homme ou d'une femme pour pouvoir le propulser.



Selon lui, l'Organisation des bureaux de soutien doit être l'avant-garde de toute action que mèneront les organes de masse et le parti en même temps. Il a toutefois insisté sur le respect de la hiérarchie pour une meilleure coordination.



"Croyez-moi, les élections dernières, la mobilisation a été gagnée grâce aux bureaux de soutien. Et je sais ce que je dit, j'étais directeur national de campagne du camarade Idriss Déby. Si on va dans un meeting, (...) Nous avons fait l'ensemble des provinces du Tchad et les bureaux de soutien arrivaient au moins 48 heures avant nous", a affirmé le secrétaire général du parti.



Mahamat Abali Salah a indiqué que les bureaux de soutien sont "prêts pour relancer la machine de la victoire". Il s'est félicité du choix porté en sa personne pour le poste de secrétaire national chargé des bureaux de soutien.



Il a précisé que "les combats à venir seront résolus à travers les bureaux de soutien."