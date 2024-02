Tchad : le parti PCTPT désapprouve la "mesure antipopulaire" de hausse du prix de carburant

Selon le PCTPT, cet arrêté ministériel est non seulement criminel mais aussi source de tensions sociales et menace la paix nationale. Dans leur déclaration, ils ont tenu à affirmer leur soutien sans faille aux syndicats et au peuple qui luttent contre cette mesure impopulaire.



La flambée des prix à la pompe suscite le désespoir chez les consommateurs et entraînera inévitablement une augmentation générale des prix. Le PCTPT souligne que les répercussions de ces augmentations toucheront toutes les couches de la population.



Le parti politique met également en avant que cette hausse des prix va encore plus appauvrir les citoyens qui sont déjà confrontés à d'atroces souffrances. Ils considèrent que cette mesure est injuste et va aggraver davantage la situation économique difficile du pays.



Le PCTPT appelle ainsi à une mobilisation générale contre cette mesure antipopulaire et demande au gouvernement de revoir sa décision afin d'éviter une détérioration supplémentaire des conditions de vie déjà précaires pour bon nombre de Tchadiens.