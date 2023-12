Tchad : le parti PISTE mobilise pour un "NON" au référendum

Natuï Allah Ringard a souligné que, contrairement à l'État unitaire, la fédération a le pouvoir de prévenir les violences commises par la police et l'armée fédérales contre les citoyens de leur propre pays.



Il a dénoncé la gestion économique actuelle du pays, la qualifiant d'escroquerie, et an affirmé que la fédération mettrait fin à l'enrichissement frauduleux des élites et à l'exploitation des citoyens. Ringard an exprimé son espoir pour un Tchad fédéré après le référendum, demandant la fin de l'oppression et la promotion de la paix.