Tchad : le parti PPCD mobilise ses membres pour un don de sang aux soldats

Une vingtaine de membres du parti du peuple pour le changement démocratique (PPCD) ont donné leur sang ce samedi au Centre national de transfusion sanguine à N'Djamena.



Ce geste vise à "porter secours aux forces de défense et de sécurité qui ont sacrifié leur vie pour secourir nos frontières et les pays voisins", explique le président du PPCD, Abdraman Mahamat Abba qui était également présent.



"Notre pays est en guerre contre la secte Boko Haram. Nous avons des soldats qui sont entrain de souffrir pour nous, certaine d’entre eux sont blessés, ils ont besoin de notre aide avec le don de sang", dit Abdraman Mahamat Abba.



Il estime que c'est le devoir des citoyens d'apporter leur soutien. "On ne peut pas trouver le sang au marché. Notre geste de solidarité nationale pourra sauver les vies de nos braves forces de défense et de sécurité", souligne le président du parti.



Des soutiens multiformes à l'armée, notamment en dons de sang, se multiplient ces derniers jours au Tchad. L'attaque de la base militaire de Bohoma le 23 mars dernier par des insurgés de Boko Haram et le déclenchement de l'opération de riposte ont suscité une vague d'engouement.