Tchad : le parti RNDT Le Réveil commémore ses 26 ans

11 septembre 1996-11 septembre 2022, il y a 26 ans que le parti Rassemblement des Démocrates tchadiens RNDT Le Réveil a été créé.



A cette occasion, le bureau provincial de la fédération du RNDT Le Réveil du Ouaddaï a organisé une grande cérémonie à son siège social d’Abéché, pour commémorer l’anniversaire de ce parti.



Cette cérémonie est couplée au ralliement de plusieurs ex-militants et militantes de l’UNDR, dans les rangs du parti RNDT.



Le président du comité d'organisation du bureau provincial de la fédération provinciale du RNDT Le Reveil, Ousmane Hamdan Azib, a fait le bilan des réalisations du parti dans le Ouaddaï : l’organisation d'un tournoi de football inter-arrondissements, la salubrité dans les lieux publics, notamment au Centre universitaire d’Abéché et au cimetière d’Amsoudourié, ainsi que la réalisation de six forages dans les différents départements du Ouaddaï.



En effet, des forages ont été réalisés à Chokoyan, Abougoudam et à Bourtail (un), deux à Adré, et un en cours de finalisation à Amdam. Tous ces forages ont été réalisés sur les fonds propres du parti.