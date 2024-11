Tchad : le parti RTJ lance officiellement ses activités politiques

Le président du parti politique Rassemblement Tchadien pour la Justice (RTJ) a tenu le 05 novembre 2024, un point de presse relatif au lancement officiel de ses activités, au siège du parti à Amtoukouin, dans le 8ème arrondissement de la capitale tchadienne.



Dans sa déclaration, le président du RTJ, Korey Djimi a exprimé sa gratitude aux autorités compétentes pour l'autorisation de fonctionnement de ce parti. II explique que ce parti est né en avril 2006, dans un contexte d'opposition politico-militaire, après le retour au bercail à N’Djamena en 2021-2022.



Et grâce à la politique de main tendue du chef de l’Etat, le général Mahamat Idriss Deby Itno, ce parti vient d'être refondé à nouveau avec une autorisation de fonctionnement dans la légalité, pour la conquête du pouvoir politique, pacifiquement et démocratiquement, à travers des élections libres, démocratiques et transparentes.



Korey Djimi a décliné les objectifs fondamentaux en se basant sur l'article 9 des statuts du RTJ qui sont entre autres : la conquête du pouvoir par le suffrage universel au profit du peuple tchadien, la refondation d'une société saine, libre, démocratique où la justice garantit un État des droits et des devoirs au peuple avec sa justice de « œil pour œil, dent pour dent », la refondation d'une société saine, libre, où il n'y aura jamais aucune personne mendiante ou sans abri, nulle part sur l'étendue du territoire.



Par ailleurs, où il n'y aura jamais aucune personne qui s'inquiète pour sa vie, ni sur ses biens personnels sur le territoire national. Il est également question de la refondation d'une société libre, démocratique où l'armée nationale, la gendarmerie nationale, et la police nationale, sont corps et âme au seul service du peuple tchadien, sans oublier la réforme du système éducatif et celui de la santé publique.