Tchad : le parti UDPT condamne les tueries et appelle l’État à agir

Le parti politique « Union Démocratique pour le Progrès du Tchad » (UDPT), par la voix de son président Abraham Romba, a publié un communiqué de presse le 11 mai 2023, condamnant les récentes tueries perpétrées sur le territoire national. Les massacres gratuits sur des populations innocentes dans les cantons Gore, Békan et Kaba-Roangar ont été qualifiés d'expression claire de la barbarie pure qui se développe dans le pays.



L'UDPT a constaté la faille de l'État dans son rôle premier en cette circonstance, à savoir la protection des citoyens tchadiens. Le parti politique exhorte le président de transition à prendre toutes ses responsabilités en cette occurrence et à les assumer aux fins de sauvegarder l'unité et la paix.



Le communiqué de l'UDPT s'est conclu par des sincères condoléances à toutes les familles attristées et des vœux de rétablissement aux blessés.