Tchad : le parti UNCDT investit son candidat à la présidentielle de 2024

A travers un point de presse, l'Union Nationale pour le Changement Démocratique au Tchad (UNCDT) a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle, ce mercredi 06 mars 2024. Ce point de presse animé par Dr Hisseine Ibrahim Acil a un double objectif.



Le parti a tenu à confirmer sa présence dans la course de la présidentielle du mai prochain, et a en même temps dévoilé le nom de son candidat au public. Le choix du parti s'est porté sur Ahmat Hassaballah Soubiane.



Selon Dr Hisseine Ibrahim Acil, la désignation du représentant de l'UNCDT a été faite après une concertation avec quelques partis politiques amis, pour une coalition de qualité à savoir, l'UNCT, l'UNC, le PPJE, et le MPUDT.



Il a aussi souligné que c'est lors d'un congrès extraordinaire de trois jours que la coalition a eu à évaluer et clarifié la situation politique, puis enfin désigné Ahmat Hassaballah Soubiane, comme candidat.