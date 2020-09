Tchad : le parti UNDR apporte une assistance aux victimes d'inondations

Le parti UNDR a distribué samedi une centaine de kits alimentaires à des sinistrés d'inondations des communes des 7ème et 9ème arrondissements de N'Djamena.



Les kits sont composés de bidons de 5 litres d'huile, sacs de riz de 25 kg et sacs de sucre de 10 kg. Ils pourront nourrir plus de 300 familles.



"L'objectif principal de notre action porte sur l'idée du socialisme. C'est pourquoi aujourd'hui, nous venons à travers notre idéologie socialiste, assister ces personnes vulnérables sinistrées", a déclaré le 2ème vice-président du parti UNDR, Abderrahim Awat Alboury.



Selon lui, "ce geste humanitaire en faveur des personnes sinistrées provient de nos camarades militants du parti, soutenu par la politique de notre président fondateur, le camarade Saleh kebzabo."



"C'est un geste louable et salutaire en faveur des victimes des inondations qui sont, la plupart, oubliés par le Gouvernement en cette période de détresse. L'UNDR continuera à soutenir sa politique sociale en faveur des personnes démunies et vulnérables, surtout les femmes et les enfants", a-t-il ajouté.



Le président de la commission logistique des sinistrés du 9ème arrondissement, Mahmoud Riad Hassan, a précisé que la commune compte plus de 1500 sinistrés sédentaires dont plus de 532 familles qui se sont déplacées dans le lycée de Walia.



"Le gouvernement tchadien, à travers le ministère de l'Action sociale, a pris les dispositions nécessaires pour aménager des sites qui permettront d'accueillir les familles sinistrées", a-t-il rappelé.



Mahmoud Riad Hassan a adressé ses remerciements au parti UNDR pour son geste aux personnes vulnérables.



Mme. Iya Gana Mahamat, une victime des inondations, a affirmé que malgré les aides qui parviennent à travers des donateurs, il y a des personnes invisibles et bien placées qui viennent récupérer ces dons en pleine nuit suite à des complicités. Elle sollicite un partage équitable.