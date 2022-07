Tchad : "le parti réformiste est victime d'une injustice quasi-permanente"

Le président dudit parti a dénoncé cette injustice probante lors d'une communication de matin au siège de son parti. Yacine Abdramane Sakine informe avoir échappé à une tentative d'assassinat le 25 juillet au stade de Diguel. En effet, deux individus ont tenté de dissimuler un engin explosif dans sa voiture. Grâce à "la vigilance d'un compatriote", l'attentat a été déjoué.



Le président du parti réformiste dénonce pareillement la suspension de son parti en 2020, la vandalisation de son siège, son arrestation et sa torture par le commissaire central Hachim Haroun Déby. Aucune procédure judiciaire n'a abouti, regrette Yacine Abdramane Sakine.



En raison de cette insécurité ambiante et l'incapacité du gouvernement à faire appliquer la loi, le président du parti réformiste doute de la sincérité du prochain dialogue national inclusif. Le gouvernement peut-il assurer la sécurité des politi-comilitaires alors que la sécurité "n'est nullement assurée ?", s'interroge Yacine. Il appelle le président du conseil militaire de transition à s'assumer. Cette responsabilité est "la justice efficace, impartiale et indépendante".