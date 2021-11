Tchad : le patron de la gendarmerie en mission d’inspection à Moussoro

Dans le cadre de sa mission d'inspection dans les légions de gendarmerie, le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoinati a fait une descente à Moussoro, dans la province du Bahr El-gazel, ce 26 novembre 2021.



S'imprégner personnellement de la mise en œuvre des mesures prises par le PCMT dans le « renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens » est le mobile de cette mission dirigée par le DG de la gendarmerie nationale.



Dans cette mission, le général Djontan Marcel Hoïnati s'est rassuré de la levée des barrières de contrôle à l'intérieur de la province, a réaffirmé l'interdiction formelle de détention d'armes de guerre non autorisées entre les mains des civils ainsi que des militaires et du renforcement de l'autorité de l'État dans cette zone.



Lors de la réunion de ce samedi 27 novembre avec la gendarmerie n°19 de Moussoro, le patron de la gendarmerie nationale a souligné que la province du Bahr El-Gazel est confrontée au phénomène des coupeurs de route, vols de bétail et bien d'autres braquages de biens. À cet égard, le général de division a donné des instructions et orientations fermes à ses Hommes pour le maintien et le rétablissement de l'ordre en vue d'éradiquer ces phénomènes. La zone est frontalière avec la Libye pour la migration, rappelle-t-il à ses Hommes.



Le directeur général de la gendarmerie Nationale exhorte les hommes de sécurité à tisser des bonnes relations avec les autorités administratives, traditionnelles ainsi que les personnes de bonne volonté afin de leur rendre la tâche facile pour l'accomplissement de leur mission.



Le général de division met en garde toute personne qui s'adonne aux "pratiques peu orthodoxe car les sanctions ne tarderont pas à tomber". Ces mesures de sécurité constituent l'une des priorités du PCMT. Et donc leur application ne doit souffrir d'aucune objection, conclut-il.