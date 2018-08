Tchad : le patronat de la presse se dotera d’un nouveau bureau

Le comité d'organisation de l'assemblée législative du Patronat de la Presse Tchadienne (PPT) a annoncé lors d'une conférence de presse tenue cet après-midi à la Maison de Médias du Tchad, la tenue des élections pour renouveler le bureau exécutif du PPT. Cela fait suite à l'exclusion de son ex président, Allonhdoum Juda pour moralité douteuse, malversation financière et gestion patriarcale et opaque du fond destiné au Patronat.



Le comité d'organisation de la gestion de crise du Patronat a fixé la date du samedi 25 août 2018 pour la tenue des élections pouvant renouveler le bureau exécutif,afin d'assainir la corporation qui est gangrenée par des pratiques très peu orthodoxes.