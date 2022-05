Tchad : le patronat exhorte le gouvernement à protéger les investisseurs

Le président du Conseil National du Patronat tchadien, Bichara Doudoua , a tenu à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, ses encouragements à l'endroit de la société TOTAL ÉNERGIES dont sept stations-service ont été saccagées au cours des manifestations du 14 mai à N’Djamena.



Tout en reconnaissant le droit de manifester pacifiquement, il demande au gouvernement de tenir ses engagements régaliens, notamment en protégeant les personnes, leurs biens et les entreprises citoyennes de façon générale.



S'ajoute qu'il insiste auprès de l'opposition politique et des associations de la société civile pour la sensibilisation de leurs militants au respect des biens publics et privés afin de rassurer les investisseurs créateurs d'emploi et de richesse.