Tchad : le pays accueille l’Africa Business Energy Forum (CABEF) 2023

Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 7 novembre 2023 à l'hôtel Radisson Blu, la ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Ndolenodji Alixe Naïmbaye, a inauguré la troisième édition du Central Africa Business Energy Forum (CABEF).



Les sessions de travail se dérouleront du 8 au 10 novembre 2023 à N'Djamena. Cet événement réunira des experts du secteur de l'énergie, des chercheurs et des autorités, dans le but de favoriser le développement du secteur énergétique en Afrique centrale.



Le thème central de ce forum est : « Capitaliser sur les opportunités d'investissement en infrastructure énergétique en Afrique centrale et assurer la sécurité énergétique dans la sous-région grâce aux partenariats public-privé ».



Selon la ministre Ndolenodji Alixe Naïmbaye, cette troisième édition revêt une importance considérable, car réunissant les États d'Afrique centrale, quelques pays amis, des partenaires techniques et financiers, des acteurs du secteur privé, et des professionnels de l'énergie.



Ces différents acteurs seront au cœur des discussions, visant à définir des perspectives et des stratégies pour exploiter pleinement le potentiel énergétique de l'Afrique centrale en tant que moteur du développement économique et humain de la sous-région.



Elle souligne que l'élément clé de cette rencontre est le projet du CABEF, qui vise à unir les États et à exploiter les ressources naturelles, humaines et institutionnelles. Ce projet ambitieux, en coopération avec les États de la zone CEMAC, vise à relever les défis économiques et énergétiques de la région.