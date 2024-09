Tchad : le pays est constamment sur la liste de l’Indice mondial de la faim

Le Tchad fait partie des pays africains riches en diverses ressources ; il est notamment cinquième en superficie sur le continent, troisième en nombre des bétails, producteur de pétrole depuis plus d’une vingtaine d'années, exportateur de l'or, de coton et bien d'autres ressources.



Aujourd’hui, le pays est en proie à une crise de sécurité alimentaire alarmante, marquée par une urgence alimentaire depuis deux ans, instaurée par les autorités sans un plan d'action. Une situation qui continue à détériorer les indices de développement.



Les dernières statistiques de l’Indice mondial

Les dernières statistiques de l’Indice mondial de la faim (GHI), le Tchad est 119ème sur 125 pays, avec actuellement 3,4 millions de personnes se trouvant en situation critique d'insécurité alimentaire. À cela s'ajoute, la position de deuxième pays le moins développé au monde, après le Soudan du Sud, selon le rapport du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD).



Cependant, même les enfants ne sont pas épargnés par cette crise, car plus de 480 000 souffrent d’une insuffisance alimentaire, source de mortalité infantile. Cette situation met en lumière la question d'urgence de souveraineté alimentaire.



Comment peut-on expliquer qu'au 21ème siècle, il existe des personnes encore sous-alimentées ? Bien que la racine de cette crise soit liée en grande partie au changement climatique, il reste que la hausse du prix des produits de première nécessité que traverse le pays, est considérée comme la première de l’histoire, surtout le prix d'un « koro » de haricot.



En dehors des effets du changement climatique, il faut mentionner les chocs économiques, la dépendance des importations alimentaires, au détriment de la production locale, et la mal gouvernance provoquant ainsi la hausse des prix des denrées. Ce qui a plongé le pays dans une crise alimentaire.



En réalité, le Tchad n’a aucune réelle politique sectorielle pour répondre aux besoins de la population.