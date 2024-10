Tchad : le pays renforce son système de santé avec des kits d’hygiène offerts par l’UNICEF

Le 30 octobre 2024, le ministre de la Santé publique a réceptionné des kits pour l’hygiène et l’assainissement, en présence des représentants de l’UNICEF au Tchad.



Dans son discours, le représentant de l’UNICEF au Tchad, Dr Ouattara Marcel, a souligné que cet apport vise à soutenir les efforts du gouvernement dans la gestion des inondations, et qu’une aide similaire a été envoyée aux provinces touchées par ces inondations.



En recevant les kits, le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a exprimé sa reconnaissance aux donateurs, et assuré d’une gestion rationnelle des équipements pour le bénéfice des personnes dans le besoin. Le pays fait face à de nombreux défis, dont celui de la sécurité, en raison de la récente attaque de la secte Boko Haram sur l’île de Barkaram.



L’appui de la communauté internationale est sollicité pour contenir toute situation d’insécurité. La volonté politique du président de la République, dont l’ambition est de sécuriser le territoire national pour faciliter l’exécution du plan national de développement, et moderniser le système de santé, occupe une place de choix.



Il est à noter que ce don, composé de savons, d’eau de javel et d’hypochlorite de calcium, vise à prévenir les maladies d’origine hydrique, notamment le choléra, les dermatoses et les maladies diarrhéiques.