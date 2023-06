Tchad : le pays s'engage dans la promotion des produits de qualité pour le commerce international

En ce 1er juin 2023, s'est tenu un atelier de validation du rapport de l'état des lieux, et du projet de politique nationale de la qualité.



Plusieurs participants et participantes étaient présents pour assurer le bon déroulement de cet événement. Abdelkrim Mahamat Abdelkerim, ministre des Mines et de la Géologie, représentant la ministre de l'Industrie et du Commerce, a souligné lors de son discours d'ouverture l'importance d'une infrastructure qualité pour le Tchad.



Il a déclaré : « Comme tous les autres pays, le Tchad a besoin d'une infrastructure qualité pour assurer l'efficacité de toutes les activités économiques. En effet, cette infrastructure est essentielle pour le bon fonctionnement du marché national et sa reconnaissance internationale, facilitant ainsi l'accès aux marchés étrangers.



Elle joue également un rôle crucial dans la préservation de l'environnement et le bien-être social. Établir des normes pour les produits, les services, les procédés, les systèmes, les personnes et les organismes, et garantir leur conformité à ces normes grâce à des essais, des inspections ou des certifications, est l'une des façons d'atteindre cet objectif.



Dans le cas des exportations de produits et de services, l'infrastructure qualité nationale doit être reconnue par tous les partenaires commerciaux étrangers.



En termes d'intégration sous-régionale, le Tchad fait partie des premiers pays africains à avoir ratifié l'accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), un projet phare de l'Union africaine (UA), visant à promouvoir et à stimuler le commerce intra-africain.



Ce projet constitue un levier de développement majeur pour le continent africain, y compris le Tchad, dont le principal défi est de passer d'une croissance économique basée sur la consommation et l'exportation de produits de base à un développement durable fondé sur la production et le commerce de produits de qualité, en conformité avec les normes, règlements techniques et exigences des marchés nationaux, régionaux ou internationaux. »



Le projet d'élaboration de la politique nationale de la qualité du Tchad se déroule en plusieurs phases afin d'atteindre ses objectifs. Cet atelier prendra fin demain, le 2 juin 2023.