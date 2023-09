Tchad : le pays s'engage pour la sécurité des patients avec le soutien de l'OMS

Sous le haut patronage du ministère de la Santé publique et de la Prévention, à travers la direction de l'Assurance Qualité, des Accréditations et de la Sécurité en Milieu de Soins, la journée mondiale de la sécurité des Patients (JMSP) 2023 a été célébrée avec succès sous le thème : « Faire des patients les acteurs de leur propre sécurité ».



L'événement s'est tenu dans l'amphithéâtre de l'hôpital La Renaissance. Lors de son discours d'ouverture, le représentant de l'OMS au Tchad, le Dr Jean Bosco Ndihokubuwayo, a mis en avant l'importance du thème choisi pour cette édition.



Il a souligné que ce thème reconnaît le rôle essentiel des patients, de leurs familles et des soignants dans la promotion de la sécurité des soins de santé. Il est essentiel de noter que les enjeux liés à la sécurité des patients sont considérables, engendrant des décès, de longues hospitalisations et des répercussions financières importantes, tant pour les pays à revenu élevé que pour ceux à revenu faible ou intermédiaire.



Près de 15% des dépenses et des activités hospitalières sont consacrées au traitement des problèmes liés à la sécurité des soins.



L'OMS et ses partenaires ont mis en place des mécanismes visant à guider et à coordonner les efforts, à renforcer les capacités des individus (hommes et femmes, personnel de santé et communautés), ainsi que les réseaux nécessaires pour lutter contre tous les aspects de la sécurité des patients.



De son côté, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, le Dr Abdelmadjid Abderahim, a souligné que la sécurité des patients est une initiative d'une importance capitale, et une opportunité pour améliorer la qualité des soins et la prise en charge des patients. Elle occupe une place centrale dans la politique nationale de santé, et constitue une préoccupation quotidienne des plus hautes autorités du pays.



Le Tchad, en collaboration avec l'OMS, célèbre cette journée mondiale afin de s'engager activement pour la sécurité des patients. Cette démarche concerne non seulement le personnel de santé, mais aussi les patients et leurs réseaux.



Malgré les défis considérables et les pressions exercées sur le système de santé en raison de diverses circonstances, le ministère de la Santé publique et de la Prévention demeure déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la sécurité des patients.



Le discours s'est conclu par une expression de gratitude envers tous les partenaires techniques et financiers, notamment l'Organisation mondiale de la santé, pour leur engagement continu en faveur du bien-être sanitaire des populations.