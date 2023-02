Tchad : le pays s’inspire du modèle malien en santé communautaire

Dans le cadre de la lutte pour l'amélioration de la santé de la population, l'État tchadien et ses partenaires techniques et financiers ont fourni d'énormes efforts, mais les résultats sont toujours mitigés. Il est démontré que la meilleure façon de protéger les populations est leur participation active à tous les processus.



C'est dans cette logique qu'une mission d'étude sur la santé communautaire a été organisée à Bamako, au Mali, du 24 septembre au 2 octobre 2022, avec le soutien technique et financier du Programme d'appui aux districts sanitaires au Tchad (PADS), Coopération Suisse.



Le directeur général de l'Organisation des services de santé et de la qualité de soins (DGOSSOS), le représentant de la direction de la Santé communautaire (DSC), le délégué provincial sanitaire du Batha, le représentant du délégué provincial sanitaire du Moyen-Chari, deux représentants de la Fédération des Cosan du Batha, deux représentants de la Fédération des Cosan du Moyen-Chari et le coordonnateur du Programme d'appui aux districts sanitaires au Tchad (PADS), ont participé à la mission.



L'objectif général était de partager des expériences sur la santé communautaire entre le Mali et le Tchad. Dans son discours d'ouverture, le délégué sanitaire, Dr Foksia Eli, a rappelé l'historique de la participation communautaire et a souligné la nécessité de mettre en place des sous-fédérations de COSAN et de la fédération des COSAN pour atteindre l'objectif n°1 du PADS.



Le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Degon, a lancé la réunion de restitution en soulignant que les leçons apprises permettront de relever les défis en proposant des actions novatrices et prometteuses dans toutes les activités menées dans la zone du programme et en suscitant l'implication de tous.



Il exhorte les participants à se concentrer et à rester attentifs pour que les résultats soient à la hauteur des objectifs fixés.