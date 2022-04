Tchad : le personnel de l’ATPE annonce une marche et interpelle le PCMT

Le personnel de l'Agence tchadienne de presse et de l'édition (ATPE) décrie les conditions de vie de leur travail et demande une action urgente des plus hautes autorités.



C'est à travers un point de presse fait ce 9 avril 2022 à la maison des médias que le délégué du personnel, Blaise Djimadoum Ngarngoune, a expliqué les différentes démarches entreprises auprès des autorités de tutelle.



Le personnel de l'ATPE revendique 18 mois d'arriérés de primes et indemnités. Après plusieurs séances de travail avec la nouvelle présidente du conseil d'administration le 31 janvier dernier, avec la direction générale, le directeur de communication du premier ministre de transition et bien d'autres démarches entreprises courant janvier et février 2022, le personnel a décidé de faire des concessions pour reprendre le travail à temps plein et donner ainsi une chance à la négociation. Mais jusqu'à ce jour, les promesses faites sont restées sans suite.



Selon plusieurs sources, le président du Conseil militaire de transition aurait instruit le gouvernement de débloquer une somme pour soulager l'ATPE et la Maison des médias du Tchad. Mais, l'ATPE constate avec regret que l'administration, le ministère et les autres autorités rencontrées ont fait preuve de mauvaise foi.



Devant cette impasse, les agents se sont résolus à interpeller une fois de plus le Président du Conseil Militaire de Transition et le Premier ministre de transition. D'ores et déjà, le personnel prévoit une marche pacifique le vendredi 15 avril prochain pour se faire entendre. La marche commencera devant le ministère de la Communication, derrière l’ancien local de la RNT, jusqu'au ministère des Finances et du Budget.