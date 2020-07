Tchad : le personnel de la Présidence initie une journée citoyenne d'assainissement au Palais.

Le personnel de la Présidence de la République s'est mobilisé ce samedi pour une opération citoyenne de nettoyage dans les jardins du Palais. Ils se sont munis de râteaux, pelles, balais et brouettes pour l'occasion.



Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, son adjoint Hissein Brahim Taha, le directeur de cabinet civil Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, son adjoint Abdelkerim Idriss Déby, et le chef d’Etat-major particulier adjoint, Nassour Idriss Déby, ont pris part à cette action.



"Cette action citoyenne dont le départ est donné à partir de la Présidence de la République est appelée à se démultiplier dans tous les départements ministériels, les communes et les ménages pour l’ancrage de l’hygiène du milieu de vie dans les habitudes", explique la Présidence.



Selon elle, "si la saison des pluies qui s’installe sur la majeure partie du pays apporte fraicheur et fécondité pour l’agriculture et l’élevage, elle est aussi porteuse des maladies. C’est en ce sens, qu’il convient d’assainir le milieu de vie."



D'après le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, à côté des gestes barrières à observer au quotidien pour contrer la propagation du coronavirus, l’hygiène du milieu s’impose aussi au quotidien pour prévenir d’autres maladies.