Tchad : le personnel de la Présidence présente ses vœux au chef de l’Etat

Le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a reçu, ce matin au Palais Toumaï, les vœux de nouvel ana de ses collaborateurs.



Les responsables à divers niveaux ainsi que le personnel d’appui et technique relevant du secrétariat général de la Présidence, du cabinet civil, de l’Etat-major particulier, du secrétariat particulier et des entités sous tutelle, par la voix du ministre d’État, secrétaire général de la Présidence, Dr Mahamat Ahmad Alhabo, ont réaffirmé leur engagement et leur détermination à œuvrer aux côtés du chef de l’Etat pour la réalisation de son vaste chantier de refondation du Tchad .



En retour, le président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno leur a renouvelé ses vœux de paix, de santé, de prospérité et de bonheur avant de les inviter aux travail bien fait.