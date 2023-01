Tchad : le personnel de la Présidence s'engage à servir dignement et loyalement le pays

La délégation était conduite par le Directeur de Cabinet Civil, Idriss Youssouf Boy, et comprenait des Ministres d’Etat, Conseillers à la Présidence, Conseillers Techniques, Ambassadeurs itinérants, Conseillers Spéciaux et chargés de Missions, Directeurs Généraux et responsables des entités sous-tutelle.



Au nom de tous les collaborateurs du Président de la République, le Directeur de Cabinet Civil, Idriss Youssouf Boy, a souhaité les meilleurs vœux pour une année de paix, de bonheur, de santé et de prospérité au Chef de l’Etat, à sa famille et à tout le peuple tchadien. Il a également assuré le Président de Transition de la ferme détermination de tout le personnel de la Présidence à l’aider dans sa lourde et exaltante mission.



Idriss Youssouf Boy a ensuite assuré le Président de Transition de la détermination ferme de tout le personnel de la Présidence à l'aider dans sa lourde et exaltante mission. "Le personnel de la Présidence de la République en qui vous avez placé votre confiance et dont nous avons la lourde responsabilité de diriger est déterminé à vous accompagner dans vos exaltantes et nobles responsabilités. Nous nous engageons donc, dignement, loyalement et sereinement, avec l'ensemble du personnel civil et militaire de la Présidence de la République, à servir avec dévouement sous votre direction le Tchad du renouveau", a-t-il indiqué.



En cours de route, le Directeur de Cabinet Civil, Idriss Youssouf Boy, a rappelé les nombreux engagements pris par le Chef de l'Etat au cours de l'année 2022. Il s'agit entre autres de la signature de l'accord de paix de Doha qui a permis le retour au Tchad des exilés et politico-militaires, et de la tenue du Dialogue National Inclusif et Souverain qui a été un véritable motif de satisfaction.



Le général Mahamat Idriss Deby a exprimé sa satisfaction quant aux efforts déployés par les agents de la Présidence pour le service de la Nation et les a exhortés à poursuivre sur cette lancée en mettant en avant la rigueur et l'effort pour obtenir des résultats concrets. Il a également insisté sur la nécessité de changer de paradigmes pour une gouvernance plus efficace et plus proche des besoins de la population. Le Président de Transition a également réaffirmé son engagement à poursuivre les réformes engagées pour le bien-être de tous les Tchadiens.