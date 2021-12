Tchad : le personnel de la SGTB tend la main aux enfants de Dakouna Espoir

Le don est composé de sacs de riz, sucre, bidons d’huile et de quelques cartons de spaghettis et sardines pour réponse aux besoins de ces enfants démunis.



Un membre du personnel de la SGTB explique que ce geste modeste soit-il est une assistance destinée à toutes les associations démunies. "Nous sommes contents d’être parmi vous ce soir", ajoute-t-il.



Le premier responsable de ce centre, Aléva Ndavogo Jude, salue l'initiative. Il explique que Dakouna Espoir vient en aide aux enfants à la rue.



"À travers la danse et d’autres activités, nous voulons aider ces enfants à se prendre en charge à l’avenir et aussi les réintégrer dans leurs familles respectives", indique Aléva Ndavogo Jude.



Certains des enfants sont inscrits à l’école tandis que d’autres sont dans différentes formations professionnelles telles que la menuiserie, la couture, la mécanique, l’informatique.



Ce geste catholique est très apprécié par les enfants. Le centre leur donne encore une chance de quitter la rue afin de trouver une place dans la société. C’est avec des cris de joie et des sourires aux lèvres que ces enfants ont remercié le personnel de SGTB pour son geste, en souhaitant bonne fête de Noël et nouvel an. Qu’Allah les récompenses.