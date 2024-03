Tchad : le personnel de la SONACIM observe un préavis de grève de trois jours

Les délégués du personnel de la Société Nationale de Ciment (SONACIM) ont tenu une assemblée générale le 27 mars 2024. Et à l’issue de ces assises, ils ont décidé d’adresser au directeur général, un préavis de grève de trois jours, à compter du 27 au 29 mars 2024, ceci conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.



« Nous souhaitons attirer votre attention sur la situation préoccupante que les travailleurs de la SONACIM ont subi de manière récurrente. Malgré nos précédentes notifications et tentatives de résolution de ces problèmes, la situation n’a pas été correctement traitée, mettant ainsi en péril les moyens de subsistance et le bien-être de nous, travailleurs », écrivent-ils au directeur général.



Par ailleurs, si des mesures immédiates et satisfaisantes ne sont pas prises pour régler certains points de revendication avant le 30 mars 2024, le personnel menace de déclencher alors une grève, à partir de cette date.



Les revendications formulées portent sur les points suivants : l'immatriculation et la déclaration des employés à la CNPS ; les échelons et catégorisations des employés ; les contrats des employés de service parc auto et quelques techniciens des ateliers ; le retard dans le paiement des salaires ; et la prise en charge sanitaire (l'infirmerie de l'usine).



Le personnel entend ainsi revendiquer ses droits légitimes et de protéger les intérêts des travailleurs. Cela dit, il reste disponible à la discussion et à la négociation, pour trouver une solution mutuellement acceptable avant d'arriver à une grève. Dès lors, l’on espère qu'une résolution rapide et équitable de cette situation pourra être trouvée.



Il s’agit d’éviter tout conflit prolongé qui sera inéluctablement préjudiciable à toutes les parties concernées.