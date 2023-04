Tchad : le personnel de la mairie de Bébédjia menace de grève pour réclamer ses arriérés

Le personnel de la mairie de Bébédjia, une ville située au Tchad, a lancé un préavis de grève à l'intention des autorités communales pour protester contre les cinq années et dix mois d'arriérés de salaires. Les travailleurs menacent de faire grève à partir du 17 avril 2023 si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Djimadoum Bemadjingar, le délégué du personnel de la mairie, a averti que la grève serait illimitée jusqu'à ce que les salaires soient payés.



Au cours d'une réunion avec le personnel, le maire de la ville, Maina Norbert Doumsengar, a déclaré que la commune disposait de 25.000.000 Fcfa (environ 38 000 euros) au trésor et 22.000.000 Fcfa (environ 33 500 euros) de crédit, mais il n'a pas précisé leur position. Le maire a reconnu que la mairie de Bébédja bénéficie également de 5% de fonds de fonctionnement, mais que cela ne couvre pas les salaires du personnel et d'autres dépenses courantes de la commune, faute de moyens suffisants.



Maina Norbert Doumsengar a également souligné que la masse salariale a augmenté de 2.400.000 Fcfa (environ 3 700 euros) à 6.000.000 Fcfa (environ 9 100 euros) après que les travailleurs aient été mis au SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti). Il a précisé qu'il y avait également d'autres dépenses à prendre en compte, ce qui rendait difficile le paiement des salaires. Selon le maire, la subvention de l'État et les avis de crédit ne sont pas suffisants pour couvrir les dépenses de la commune, et les liquidités ne sont pas toujours disponibles pour payer les salaires.



En réponse à la grève prévue, Maina Norbert Doumsengar a déclaré que les arriérés de salaires doivent être payés conformément à un décret et à un arrêté en vigueur depuis 2016. Il a donc appelé à une résolution rapide du problème pour éviter la grève. Cependant, si les travailleurs ne sont pas payés d'ici le 17 avril, ils se mettront en grève illimitée.