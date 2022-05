Tchad : le personnel de la radiodiffusion et télévision brandit ses revendications

Le président du SIPRAT, Abdelsadick Ali Ahmat, a reconnu des avancées dans les conditions de vie du personnel. Il a demandé toutefois à l'État de satisfaire des points de revendication : l'application intégrale de la grille salariale de l'ONAMA ; la prise en charge médicale du personnel et de sa famille nucléaire ; le paiement des arriérés du 13ème mois de salaires de 2016 à 2022 ; la création spécifique d'un restaurant pour les agents ; l'attribution des terrains d'habitation à l'ensemble du personnel et l'instauration d'un prix d'excellence pour encourager les agents.



"L'administration a l'obligation d'être à notre écoute et de prendre en compte nos doléances, dans le contexte actuel de mutation technologique et de transit vers la nouvelle configuration professionnelle de notre métier", a-t-il laissé entendre.



Abdelsadick Ali Ahmat exhorte le personnel à "garder l'élan pour le maintien d'un climat social apaisé".