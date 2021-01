Tchad : le personnel des douanes honore son directeur général

Le personnel de la direction générale des douanes et droits indirects a remis vendredi une attestation honorifique au directeur général Mahamat Abdelkerim Charfadine, au cours d’une cérémonie de présentation des vœux pour l’année 2021.



La remise de l’attestation a eu lieu au sein de la direction générale à N’Djamena. C’est le directeur général adjoint des douanes, Djerambete Justin, qui a remis l’attestation au nom du personnel.



Dans son mot de bienvenue, le chef de personnel Albakhir Ahmed Souradj a adressé les remerciements du personnel au directeur général pour sa capacité d'initiative et son audace ayant permis d’impulser un changement radical en si peu de temps à la douane tchadienne.



« L’administration vous décerne ce certificat de mérite en guise de reconnaissance pour vos efforts et sacrifices grâce auxquels cette institution retrouve sa noblesse dans l'accomplissement de sa mission qui lui est assignée », a-t-il déclaré.



Mahamat Abdelkerim Charfadine, directeur général des douanes et droits indirects, s’est dit surpris par cette reconnaissance. Il a remercié tout le personnel et l’a exhorté à faire plus pour l’année 2020, tout en continuant à se battre pour le service de la république.