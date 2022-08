Tchad : le personnel des greffes annonce une grève sèche du 9 au 23 août

Le syndicat national du personnel des greffes (SYNAGREF) s'est réuni le 8 août pour examiner ses différents points de revendication faisant l'objet du préavis de grève allant du 19 juillet au 3 août 2022. Le syndicat affirme qu'aucune avancée significative n'a été faite dans les négociations.



Parmi les revendications, la question de la suspension des salaires de certains greffiers. Le ministère de la Justice veut mettre sur pied une commission pour traiter au cas par cas la question des salaires suspendus. Pour le président du syndicat, Me. Ngartebaye Enoch, c'est illégal et cela foule au pied le caractère alimentaire et sacré du salaire.



L'assemblée générale a décidé à l'unanimité d'observer une grève sèche allant du 9 au 23 août 2022. En cas de réquisitions, seules les audiences de référé peuvent être prises par les greffiers réquisitionnés, affirme le syndicat.



Mardi matin, le ministre de la Justice a signé une décision portant réquisition du personnel des greffes dans les juridictions.