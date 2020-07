Tchad : le personnel du HCND réagit à des allégations contre l'institution

Le personnel actif du Haut commissariat national de déminage (HCND) a réagi aujourd'hui dans un communiqué à des "informations publiées sur les réseaux sociaux."



Selon le communiqué, "en réaction aux fausses informations publiées sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Opéra News par un groupuscule de personnel soi-disant du HCND contre le coordonateur dudit projet le général Brahim Djibrine Brahim, nous, personnels actifs du HCND, apportons un démenti formel contre ces personnes mal intentionnées et leur allégation mensongères à l'encontre du coordonateur."



"Ayant la confiance du chef de l'État qui voit cette institution qui s'assombrie, le général Brahim Djibrine Brahim avait, depuis sa nomination à la tête de cette institution moribonde du fait de ces prédécesseurs, remué toutes ses compétences pour redorer le blason de cette institution dont l'image est ternie par nos compatriotes qui ne pensent qu'à leurs intérêts égoïstes au détriment de l'intérêt général", explique le communiqué.



Il ajoute que "depuis l'arrivée de ce coordonateur au HCND, tous les arriérés de salaires ont été payés jusqu'à nos jours et nous défions toute personne qui réclame ses arriérés impayés de venir au HCND dont sa porte est grandement ouverte."



Le personnel actif dit "mettre au défi quiconque de venir prouver le contraire."



"Nous déplorons le faux montage fait sur les images mensongères postées sur les réseaux sociaux qui datent de 2016, lors de la revendication des 10 mois d'arriérés de salaire. Le HCND est une institution public de l'État, très sensible, qui lutte contre le danger des mines au Tchad et participe directement à la sécurité des biens et des personnes, et à l'assistance aux victimes tout azimut pour leur réintégration socio-économique dans toute l'étendue du territoire national. Sur ce, nous vous invitons à venir visiter le HCND pour vous rendre à l'évidence", conclu le communiqué.