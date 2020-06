Tchad : le phénomène de vol des animaux devient de plus en plus récurrent

Le phénomène de vol des animaux devient de plus en plus récurrent ces derniers temps, a indiqué jeudi le préfet de département de la Tandjilé Ouest, Doud Souleyman Ousman.



​Il s'est entretenu avec des chefs de canton, chefs de ferrick et chefs de service, peu après l'installation du nouveau sous-préfet de Kolon.



Au cours de la réunion, le chef du département a passé en revue plusieurs problèmes qui entravent la cohabitation pacifique entre les communautés. Il a également évoqué le respect de la hiérarchie et le respect des mesures barrières contre la pandémie de Covid-19.



À tour de role, les chefs traditionnels et quelques chefs de service ont pris la parole pour exprimer leur point de vue afin que les communautes vivent pacifiquement. Pour le préfet, les agriculteurs sont tenus de respecter les couloirs de transhumance et les aires de paturage.



De leur côté, les éleveurs doivent éviter à tout prix la dévastation des champs par les animaux.



La question du vol des animaux doit interpeller les chefs des communautés, a indiqué le préfet. Il a appelé les responsables à dénoncer les voleurs de bétail afin que le vivre-ensemble entre éleveurs et agriculteurs soit pacifique dans la commune rurale de Kolon.