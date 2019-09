Tchad : le point sur la situation sécuritaire à l'Est avec le ministre Ismaël Chaibo

Le ministre de l'Administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismaël Chaibo, s'est exprimé à la presse ce vendredi à Goz Beida où il est en mission de travail pour le suivi de l'état d'urgence.



"Nous avons cherché à savoir l'évolution de la situation. Grosso modo, c'est une situation qui est à peu près bien. Je ne peux pas vous dire très bien mais bien, c'est acceptable. Jusque là, un bilan qui est aussi positif. Ce calme, c'est un calme qui est précaire", a déclaré le ministre de l'Administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées.



"Dans les jours à venir, on verra bien avec la fin de la saison pluvieuse ; les routes seront ouvertes et les gens vont circuler. En ce moment, les forces seront déployées sur place. L'une des cibles pour cette mission c'est comment récupérer les armes entre les mains de la population. Vous savez, ces armes là, le plus souvent ce sont des armes qui viennent de l'Est ou de l'Ouest et tant qu'on n'a pas fini (avec) ceux qui ont les armes, je crois qu'on n'aura pas la paix dans cette zone. Ce sera toujours très, très difficile", a ajouté le ministre.



Il a indiqué qu'à peu près 1.700 soldats ont été déployés au niveau du Ouaddaï. "Bientôt ils seront assimilés à la province du Sila aussi. On a installé le comité de sécurité avec le commandant de la zone de défense et de sécurité n°2 qui a pris fonction devant vous tout à l'heure. Des instructions lui ont été données et dès demain matin, il va les appliquer et ils seront sur le terrain", a précisé Mahamat Ismaël Chaibo.