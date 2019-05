Tchad : le point sur les préparatifs du pèlerinage en Arabie Saoudite

Le président de la commission permanente chargée de l'organisation du Hadj et de la Omra, Idriss Goukouni Adiker, a fait le point ce jeudi 16 mai sur les préparatifs du pèlerinage et les difficultés rencontrées dans l'organisation des voyages. Il a restitué les résultats de la dernière mission de la commission en Arabie saoudite.



"Nous avons signé avec notre prestataire, il a été question qu'on puisse payer au plus tard le 5 avril une avance de 40% pour sécuriser les réservations. Il y a un article spécifique qui dit que si on a pas payé l'avance, les logements ne nous appartiendraient pas. Nous sommes arrivés à échéance de la date limite et malheureusement nous n'avons pas pu payer ce qu'on doit comme 40% au prestataire", a expliqué le général Idriss Goukouni Adiker.



D'après lui, "le Hajj a été lancé depuis le mois de février et à ce jour, seulement 480 pèlerins se sont réellement inscrits auprès du comité".



La compagnie aérienne Sky Prime, partenaire à 50% du Tchad pour le transport de la flotte, mettre à disposition un Boeing 777-300 de dernière génération.



"On a profité pour visiter l'avion, un Boeing 777-300, derrière génération avec une capacité de 464 places, réparties de 12 en first, 42 en business et 310 en classe économique", d'après le président de la commission.



"Nous serons obligés de repartir encore (en Arabie saoudite, ndlr) parce qu'on doit garantir ces logements, sinon on aura des difficultés", a-t-il précisé.