Tchad : le port de casquettes et T-shirts aux couleurs du Ouaddaï interdit sur les motos et véhicules

Le Gouverneur de la Province du Ouaddaï a émis un communiqué officiel informant la population qu'il est désormais interdit de porter des casquettes et T-shirts avec les logos et le drapeau représentant la Province du Ouaddai aux couleurs bleue et orange sur les motos, rackchas et véhicules.



Dans le communiqué, le Gouverneur a également demandé à toute personne en possession de ces symboles de les déposer sans délai au service de la Surveillance du Territoire (ST) de la Province.



Le Gouverneur a compté sur la compréhension de tous pour respecter cette nouvelle directive. Le communiqué a été publié le 23 mars 2023 à Abéché.