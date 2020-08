Tchad : le port de masque exigé dès 12 ans pour la rentrée académique et scolaire

Le Comité de gestion de crise sanitaire a indiqué mercredi que pour la prochaine rentrée académique et scolaire, le port des masques est exigé pour tous les élèves et étudiants âgés de 12 ans et plus, dans tous les établissements scolaires et académiques.



Il est également exigé la mise en place devant ces établissements des dispositifs de lavage des mains à l'eau et au savon.



"Le Comité compte sur l'esprit civique de la population et le sens de responsabilité de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie de coronavirus dans notre pays pour protéger notre société, en respectant scrupuleusement les mesures barrières et les règles d'hygiène usuelles", précise Chérif Mahamat Zene, ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement.