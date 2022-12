Tchad : le port de turban, cagoule et casquette strictement interdit au campus de Toukra

Le port de badge (carte d'étudiant) est désormais obligatoire sur le campus de Toukra à compter du 20 décembre 2022, selon un communiqué conjoint des doyens de la Faculté des sciences humaines et sociales, Dr. Dingaonarbe Faustin et de la Faculté des langues, lettres, arts et communication, Dr. Bichara Taoussi.



Le port de turban, cagoule, casquette, lunettes (sauf verres correcteurs) est strictement interdit.