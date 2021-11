Tchad : le pré-dialogue du Salamat lancé en vue du dialogue national inclusif

Les consultations pour un dialogue national inclusif ont démarré dans la province du Salamat. Les forces vives composées de toutes les couches socioprofessionnelles sont présentes à cette rencontre. Quelques personnalités ressources ont fait le déplacement d'Am-Timan pour y assister. Après le Batha et le Guéra, la mission est à Am-Timan pour la tenue de la consultation des forces vives de la province du Salamat en vue de préparer le futur dialogue.



Réunissant toutes les forces vives, la consultation est prévue pour deux jours, au cours desquels la mission va écouter et rapporter les attentes et propositions des participants sur les sujets contenus dans les cinq thématiques qui émanent des termes de référence, à savoir : la paix, la cohésion sociale et réconciliation nationale ; la forme de l'État ; les droits et libertés fondamentales ; les politiques publiques sectorielles et questions sociétales.



Il est question de faire le diagnostic des maux qui minent la province du Salamat et d'en proposer des solutions idoines. En tout cas, il n'y a pas de sujet tabou, clame le chef de mission, Noubatersem Jonathan qui informe d'ailleurs que les participants ont la possibilité d'intervenir sur toute autre question d'intérêt national qui ne fait pas partie des thématiques.