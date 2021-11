Tchad : le pré-dialogue est lancé au Guera

Noubaterssem Jonathan Boguyanan, chef de mission a expliqué que l'objectif de ce pré-dialogue est de donner l'opportunité aux différentes couches socio-professionnelles d'extérioriser leurs points de vue sur diverses thématiques.



Il a précisé que leur mission consiste à écouter et à rapporter les attentes et préoccupations sur les sujets contenus dans les cinq thématiques qui émanent des termes de Référence du Comité d’organisation du dialogue national inclusif : paix, cohésion sociale et réconciliation nationale ; forme de l'Etat, constitution, réformes institutionnelles et processus électoral ; droits et libertés fondamentales ; politiques publiques sectorielles ; questions sociétales. Il a invité par la suite les participants à débattre de manière franche et sans réserve, afin de décortiquer les divers problèmes qui permettront d'offrir un avenir meilleur à la province du Guéra.



Le secrétaire général du Guera, Djerambeté Dingamyo fait savoir que la province ne saurait se mettre en marge de ce rendez-vous historique. Il félicite la présence à cette assise des délégués de tous les départements issus des différentes sensibilités de la société. Le secrétaire général invite donc chacune et chacun à saisir cette perche pour apporter sa pierre à la construction de ce cher et beau pays, par une participation active aux débats qui seront menés sur la base des thématiques qui seront présentées bientôt.

Quatre personnalités imminentes ont été choisies pour mener à bien le présidium.