Tchad : le pré-forum de Pala (3 provinces) demande la suppression du serment confessionnel

Au titre du troisième thème portant sur le régime parlementaire, les participants n'ont rien proposé comme changement.



Le quatrième thème portant sur le statut de la consolidation de la paix et de la concorde nationale, la stabilité de l'État de droit et de la bonne gouvernance, les participants ont proposé la suppression du serment confessionnel.



Au titre du thème 5 portant sur la réforme de la justice, il n'y a pas eu de résolution à ce niveau.



Au titre du sixième et dernier thème relatif à la promotion de la femme et de la jeunesse, il est décidé qu'il faut lier le quota des femmes à des compétences avérées.



Les échanges se sont déroulés sous la coordination du chef de mission venu pour la circonstance de N'Djamena, Ahmat Mahamat Choukou, en présence de deux gouverneurs dont celui du Mayo Kebbi Est et celui du Mayo Kebbi Ouest Hassan Saline, du secrétaire général de la Tandjilé représentant le gouverneur et des responsables administratifs, civils et politiques.