Tchad : le pré-forum des jeunes du Guera lancé à Mongo

Le pré-forum a lieu en prélude du forum national de la jeunesse qui se déroulera à N'Djamena dans les jours à venir. L'objectif est de créer un cadre d'échange afin de ressortir les goulots d'étranglement qui handicapent l'épanouissement des jeunes.



Les assises déboucheront sur des résolutions et suggestions qui seront évoquées lors du forum national de la jeunesse, afin de contribuer au développement socio-économique du pays.



Une centaines de jeunes issus des associations des cinq départements du Guera prennent part à ce pré-forum qui durera deux jours.



Le délégué provincial de la jeunesse et des sports, Moussa Djaffi, a salué la mobilisation et a demandé aux jeunes d'être attentifs et participatifs pour atteindre les objectifs.



"Votre gigantesque mobilisation à cette assise démontre à suffisance votre prise de conscience des responsabilités qui vous incombent dans la construction de notre cher et beau pays le Tchad. C'est aussi l'ultime occasion de faire savoir aux jeunes l'engagement des plus hautes autorités du pays pour le bien-être des jeunes tchadiens en général, et ceux de la province du Guera en particulier", a déclaré Sougour Mahamat Galma, gouverneur de la province du Guera.



Le gouverneur a demandé aux jeunes de donner le meilleur d'eux-mêmes durant ce pré-forum afin que les travaux débouchent sur des résultats probants.