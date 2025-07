Tchad : le préfet Ali Mahamat Sebey installe le nouveau sous-préfet de Kélo rural

Ce mardi 22 juillet 2025, le préfet du département de la Tandjilé-Ouest, Ali Mahamat Sebey, a présidé la cérémonie officielle de passation de service entre le sous-préfet sortant, Hamid Rozi Loukoumi, et l'entrant, Ahmat Mahamoud Khamis à la tête de la sous-préfecture de Kélo rural.



La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités civiles, militaires, traditionnelles et religieuses. Nommé par décret n°01289 du 02 juillet 2025, Ahmat Mahamoud Khamis succède à Hamid Rozi Loukoumi, appelé à d'autres fonctions.



Prenant la parole en premier, le sous-préfet sortant a souhaité la bienvenue à son successeur, et a dressé un bilan positif de ses cinq mois et vingt jours à la tête de la sous-préfecture, indiquant n’avoir rencontré aucune difficulté majeure dans l’exercice de ses fonctions.



En procédant à l'installation du nouveau sous-préfet, le préfet Ali Mahamat Sebey a félicité le sortant pour son engagement et son dévouement. Il a rappelé au nouvel entrant ses responsabilités, notamment la préservation de la sécurité des populations, la protection de leurs biens, ainsi que la promotion de la paix et du vivre-ensemble.



Dans son allocution, le nouveau sous-préfet de Kélo rural, Ahmat Mahamoud Khamis, s’est dit honoré de la confiance placée en lui par les plus hautes autorités de l’État. Il a exprimé sa reconnaissance envers tous les participants et imploré l’aide divine pour réussir sa mission.



Il affirme que ses portes resteront ouvertes à tous ceux qui recherchent la vérité, et a promis de faire de la justice et de la défense des droits humains ses priorités. La cérémonie a pris fin par la signature des procès-verbaux de passation de service.