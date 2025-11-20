Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le préfet Mahamat Ahmat Saleh réaffirme son engagement pour la paix dans sa circonscription


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 20 Novembre 2025



Le préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh, a publié ce jeudi 20 novembre 2025 une déclaration sur les réseaux sociaux, réaffirmant l’engagement des autorités locales en faveur de la sécurité et de la cohésion sociale.

Cette prise de parole intervient dans un contexte où le Bahr-Azoum amorce une phase de réconciliation, après une série de tensions communautaires récurrentes ayant fragilisé le tissu social dans plusieurs localités.

Dans son message, le préfet salue l’orientation sécuritaire stratégique impulsée par le délégué général du gouvernement, auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh. Il décrit cette stratégie comme fondée sur trois piliers à savoir : la responsabilité, la loyauté et la prévention.

Selon lui, cette approche constitue la meilleure voie pour instaurer une paix durable et décrisper les tensions entre communautés. Mahamat Ahmat Saleh souligne que l’ensemble des acteurs administratifs et sécuritaires du département sont pleinement mobilisés pour mettre en œuvre cette vision.

Sous-préfets, maires, chefs de canton, services déconcentrés de l’État et forces de défense et de sécurité travaillent de concert, pour garantir des résultats concrets sur le terrain. Le préfet informe également que les premières vagues d’éleveurs semi-sédentaires ont déjà été accueillies dans les sous-préfectures de Ardo et Mouraye.

Ces arrivées se sont déroulées dans de bonnes conditions, et les autorités locales ont transmis un message clair axé sur la paix, la responsabilité et la collaboration. « Que Dieu nous assiste et fasse régner la paix et la sécurité dans toute la province du Salamat », conclut le préfet dans sa déclaration.


