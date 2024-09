Tchad : le préfet de Barh-Sara appelle à la mobilisation communautaire face aux inondations

Suite à des fortes inondations dans la ville de Moïssala, le préfet du département de Barh-Sara, Boukar Adoum Tchéré, et sa population du quartier Holnara, ont agi comme un seul homme, armés de pelles, pioches et autres matériels, pour canaliser les eaux pluviales qui ont mis le quartier dans un état de danger très grave.



Cette initiative, qui a mobilisé les jeunes, les femmes et les hommes dudit quartier, a permis de drainer la grande partie des eaux vers le fleuve.



A cet effet, le préfet du département de Barh-Sara se dit très enthousiaste de cette collaboration de la population, avant d'appeler à une mobilisation communautaire dans les autres quartiers qui sont touchés par les inondations, pour pouvoir canaliser afin de se mettre à l'abri, en attendant les grandes actions.