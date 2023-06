Tchad : le préfet de la Nya poursuit sa tournée de sensibilisation dans le département

Le lundi 26 juin 2023, le préfet du département de la Nya, Youssouf Oumar Barh, a repris sa tournée de sensibilisation de la population en visitant la sous-préfecture de Mbikou. Accueilli chaleureusement à Mbikou, le préfet a transmis un message de paix à la population.



Le maire de Mbikou, Mbailaou Betolou, le chef de canton Ndolasngar, Dobian Jacob et le sous-préfet Brahim Hachim Djamal, ont tous pris la parole pour préparer la population à recevoir le message du préfet et pour introduire le sujet.



Dans son discours à la population, le préfet Youssouf Oumar Barh a appelé ses concitoyens à soutenir les actions concrètes du gouvernement de Transition, en particulier, la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble qui sont essentiels au développement de la localité.



Il a souligné que le respect des lois et des règlements en vigueur dans le pays, permettrait d'éviter certaines difficultés. Le préfet a également demandé aux autorités de sa circonscription de prendre leurs responsabilités dans l'encadrement de la population.



En outre, le préfet a exigé des autorités communales, un rapport détaillé afin de trouver rapidement une solution à la situation d'inondations dans la ville. Après sa visite à Mbikou, le préfet Youssouf Oumar Barh a regagné son lieu de résidence.