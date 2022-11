Tchad : le préfet du Bahr-Azoum invite les leaders traditionnels au respect des règles administratives

Le préfet du département du Bahr-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh, a présidé ce 22 novembre 2022, une rencontre organisée à sa résidence. Cette importante réunion est consacrée à la sécurité.



La séance a vu la participation massive des chefs traditionnels, représentants des communautés résidant dans le département du Bahr-Azoum, mais aussi des responsables des forces de défense et de sécurité. Au cours de la réunion, deux points essentiels, inscrits à l'ordre du jour, ont été longuement débattus. Il s'agit de la sécurisation des personnes et leurs biens, ainsi que du respect de la procédure administrative.



Dès le début de la rencontre, le préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh, s'est réjoui du maintien de l'ordre et du climat favorable à la coexistence pacifique dans son département. Pour lui, cet aboutissement positif est obtenu grâce à Dieu et à la conjugaison des multiples efforts fournis par tous les acteurs intervenant dans le domaine de la consolidation de la paix, et du vivre-ensemble.



Pour le préfet, les chefs traditionnels sont les piliers du développement et de la cohésion sociale. Pour ce faire, ils doivent maintenir une franche collaboration avec toute la chaîne administrative. Il exhorte tous les leaders traditionnels à s'impliquer activement et davantage dans le processus de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble.



Lors de l'échange, certains intervenants ont sollicité le renforcement des capacités du comité départemental chargé de la gestion des conflits. D'autres se plaignent du phénomène récurrent du vol de bétail. Mahamat Ahmat Saleh rappelle qu'il faut une action commune afin de contrecarrer les actes illicites des malfaiteurs.



Il les invite au respect strict de la procédure régissant les règles administratives.