Tchad : le préfet du Bahr-Azoum s'active pour prévenir les conflits entre éleveurs et agriculteurs

La réunion de sécurité a été tenue en présence des autorités administratives, des responsables des forces de défense et de sécurité, et des chefs traditionnels. L'objet principal visé à travers la rencontre s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation sur le vivre-ensemble et la cohabitation pacifique.



De manière spécifique, le préfet du département du Bahr-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh, veut prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute situation conflictuelle lors de la traversée des éleveurs nomades qui vont passer par son département. Le message du préfet a été clair et salué par l'ensemble des participants.



Un échange a eu lieu pour faciliter l'appréhension de la communication du préfet par ceux qui ont pris part à la rencontre. Après quoi, les responsables administratives, civils et militaires, se sont engagés à se mettre sans délai au travail afin que la paix règne dans le département du Bahr-Azoum, constamment victime (dans les années précédentes) des affrontements intercommunautaires.



Le préfet a saisi l'opportunité pour demander au Comité de gestion des couloirs de transhumance de descendre sur le terrain afin de voir à quel niveau ces couloirs sont respectés et quelle est la stratégie à suivre avant l'arrivée des transhumants.