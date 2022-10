Tchad : le préfet du Barh Koh mobilise sur la promotion de la cohabitation

Le préfet du département du Barh Koh, Ramadan Djarsia a échangé avec les couches socio-professionnelles dudit département, sur les questions de paix, de cohabitation pacifique et de bonne collaboration.



Cette rencontre s'est déroulée le 6 octobre 2022, dans la salle des réunions de la mairie de Sarh.



L'objectif de cette rencontre est de définir le rôle primordial de chaque entité, de tisser une franche collaboration avec les autorités administratives, civiles et militaires, afin de cultiver la paix et la cohabitation pacifique dans le département du Barh Koh.



Selon Ramadan Djarsia, préfet du département du Barh Koh, les partis politiques, les défenseurs des droits de l'Homme, le comité de sages, bref, toutes les couches socio-professionnelles du Barh-koh, doivent jouer pleinement leur rôle dans la sensibilisation de la population sur la paix et la gestion de la chose publique.



Pour lui, il est hors de question que ces entités soient réticentes envers lui, car sa mission première, dit-il, consiste à encadrer la population et à sécuriser ses biens. Ramadan Djarsia a précisé qu'il reste et restera disponible pour tout un chacun, en ce concerne les questions de paix et de développement.