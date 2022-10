Tchad : le préfet du Guera mise sur la prévention pour éviter les conflits

Une réunion sur la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble a eu lieu le 30 octobre à Mongo. Elle a regroupé les autorités administratives, les chefs de canton, les chefs religieux ainsi que les personnes ressources du département du Guera.



Salahadine Ahmat Mahamat, préfet du département du Guera, a demandé à tout un chacun de respecter les lois de la République et de les appliquer à ceux qui sèment le désordre.



​Il a abordé les questions liées au renforcement de la cohabitation, de la paix et de la prévention des conflits. Le préfet a aussi insisté sur la bonne collaboration entre les différentes autorités.